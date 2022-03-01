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1 марта

Из-за аномальной погоды в Москве проснулись ежи

Мослента

Из-за аномально теплой погоды в Москве проснулись ежи. Видео с места опубликовал один из подписчиков в группе ВКонтакте «Москва + Подмосковье».

Из-за аномальной погоды в Москве проснулись ежи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пользователи в комментариях выразили сочувствие животному. Кто-то написал, что еж просто потерял свою нору и теперь пытается найти ее, другие пожали ежа и напомнили, что скоро в Московском регионе наступят заморозки, и зверька нужно спасти.

Однако нашлись и те, кто не поверил в то, что животное дикое и предположили, что у ежа есть хозяин, который его просто выпустил погулять на время по траве в лесу.

Ранее жители Подмосковья начали подкармливать птиц красной икрой.

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