Москвичам предсказали 1 марта облачность и до двух градусов тепла

Переменная облачность, местами гололедица и до плюс двух градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет ноль - плюс два градуса. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус восьми градусов. Осадков не ожидается.
Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 761 мм ртутного столба.
В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус двух - плюс трех градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 11 градусов.