Москвичам предсказали 1 марта облачность и до двух градусов тепла

Переменная облачность, местами гололедица и до плюс двух градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет ноль - плюс два градуса. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус восьми градусов. Осадков не ожидается.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 761 мм ртутного столба.