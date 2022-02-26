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23 минуты назад

В Москве капитально отремонтируют Пушкинский фонтан

РИАМОиещё 1

Пушкинский фонтан, расположенный на одноименной площади в центре столицы, планируют капитально отремонтировать. Работы начнутся в октябре этого года, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

В Москве капитально отремонтируют Пушкинский фонтан
Фото: © Комплекс городского хозяйства города Москвы© Комплекс городского хозяйства города Москвы

Фонтан был запущен в 1950 году и с того времени ни разу не ремонтировался капитально.

Он уточнил, что к ремонту приступят после завершения сезона фонтанов, а заново откроют уже весной 2023 года.

«В рамках проекта планируется полностью обновить внешний вид сооружения и оборудование, в частности, заменим гидроизоляцию чаш и гранитную облицовку по всему периметру фонтана, отремонтируем системы водоснабжения и водоотведения», — пояснил Бирюков.

Он добавил, что насосы и электрическое оборудование вместе с подводными светильниками планируется заменить, а также установить систему видеонаблюдения и охранную сигнализацию.Кроме того, рабочие приведут в порядок технические помещения. На время капремонта отгородят только сам фонтан, Пушкинскую площадь перекрывать не будут.

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