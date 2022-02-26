В Москве капитально отремонтируют Пушкинский фонтан

Пушкинский фонтан, расположенный на одноименной площади в центре столицы, планируют капитально отремонтировать. Работы начнутся в октябре этого года, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Фото: © Комплекс городского хозяйства города Москвы © Комплекс городского хозяйства города Москвы

Фонтан был запущен в 1950 году и с того времени ни разу не ремонтировался капитально.

Он уточнил, что к ремонту приступят после завершения сезона фонтанов, а заново откроют уже весной 2023 года.

«В рамках проекта планируется полностью обновить внешний вид сооружения и оборудование, в частности, заменим гидроизоляцию чаш и гранитную облицовку по всему периметру фонтана, отремонтируем системы водоснабжения и водоотведения», — пояснил Бирюков.