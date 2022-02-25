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2 часа назад

В Москве разблокируют социальные карты пенсионеров

ТК «Звезда»иещё 3

В Москве наблюдается устойчивое снижение заболеваемости омикрон-штаммом COVID-19, в связи с этим в городе с 28 февраля будет произведена разблокировка соцкарт пожилых жителей столицы и граждан, страдающих от хронических заболеваний. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве разблокируют социальные карты пенсионеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с понедельника, 28 февраля 2022 года отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания», - говорится в сообщении, опубликованном в блоге градоначальника.

Собянин добавил, что требование о переводе 30 процентов штата компаний на удаленку теперь является рекомендацией. Мэр города также обратил внимание, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в Москве улучшается.

«По сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в 3 раза. Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям - на 80%. Стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов», - отметил он.

По данным оперштаба, в Москве за сутки выявили 3 333 случая заражения коронавирусом. 7 459 жителям города за прошедшие 24 часа удалось победить болезнь, 84 человека скончались. 543 москвичам за минувшие сутки потребовалась госпитализация.

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