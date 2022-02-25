Из Крыма в Москву назначили дополнительные поезда

На 25, 26 февраля, а также 1 марта из Симферополя в Москву будут курсировать дополнительные поезда на 866 мест. Их организует компания-оператор дальних пассажирских перевозок на полуостров. Стоимость билетов в ближайшее время не изменится, сообщили в министерстве курортов и туризма РК.

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В ведомстве уточнили, что поезд отправляется из Симферополя в 20.00 и прибывает в Москву, на Казанский вокзал через сутки, в 4.00 утра следующего дня.

Из Москвы дополнительные поезда отправятся 27, 28 февраля и 3 марта в 14:50 и прибудут в Симферополь через день - в 20:10. Поезд будет в пути 32 часа. Продажа билетов откроется на сайте компании-перевозчика.