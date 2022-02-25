Горожанам рассказали о погоде в начале марта

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов дал прогноз погоды для Москвы и европейской части России в начале марта.
«В начале марта в Москве будет ясная погода. Тогда придёт время антициклона. Для средней полосы России он утвердится на несколько дней, поэтому будет солнечная мартовская погода. Такой солнечный аккорд», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, в европейской части России в выходные будет облачно.
Как отметил Шувалов, утром ожидается примерно -1...-3 °C, а днём температуры будут положительными.
«Прояснения будут в субботу, но сильно безоблачного неба ждать не приходится», — добавил он.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в предстоящие выходные ожидается похолодание до -16…-18 °С.