В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 86.93EUR 97.77
Войти в почту
2 часа назад

Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве в начале марта

RT на русскомиещё 2

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов дал прогноз погоды для Москвы и европейской части России в начале марта.

Горожанам рассказали о погоде в начале марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В начале марта в Москве будет ясная погода. Тогда придёт время антициклона. Для средней полосы России он утвердится на несколько дней, поэтому будет солнечная мартовская погода. Такой солнечный аккорд», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в европейской части России в выходные будет облачно.

Как отметил Шувалов, утром ожидается примерно -1...-3 °C, а днём температуры будут положительными.

«Прояснения будут в субботу, но сильно безоблачного неба ждать не приходится», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в предстоящие выходные ожидается похолодание до -16…-18 °С.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители