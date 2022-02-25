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3 часа назад

В Москве отменили этап Кубка мира по натурбану

Москва24

В Москве отменили этап Кубка мира по натурбану, который должен был проходить с 25 по 27 февраля. Об этом сообщается на сайте Международной федерации санного спорта (FIL).

В Москве отменили этап Кубка мира по натурбану
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Очень жаль, что этап пришлось отменить. Но для нас безопасность спортсменов всегда является приоритетом", – пояснил решение президент FIL Эйнарс Фогелис.

В публикации объясняется, что произошедшее связано с последними событиями на Украине.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российских властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.

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