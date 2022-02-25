В Москве отменили этап Кубка мира по натурбану, который должен был проходить с 25 по 27 февраля. Об этом сообщается на сайте Международной федерации санного спорта (FIL).

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Очень жаль, что этап пришлось отменить. Но для нас безопасность спортсменов всегда является приоритетом", – пояснил решение президент FIL Эйнарс Фогелис.

В публикации объясняется, что произошедшее связано с последними событиями на Украине.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.