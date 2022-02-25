Технопарк в новой Москве откроют в 2024 году

Промышленный технопарк рядом с железнодорожной станцией в деревне Крекшино в новой Москве планируют открыть до конца января 2024 года, сообщается на сайте мэра столицы.

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"В Крекшине построят промышленный технопарк. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца января 2024 года... Там появится производственный корпус, административное здание и трансформаторная подстанция. Также установят современные очистные сооружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь технопарка будет более 14,5 тысячи квадратных метров.

"В 2021 году в ТиНАО благодаря вводу в эксплуатацию производственных, офисных и социальных объектов создано более 12 тысяч рабочих мест", - приводят на сайте слова главы столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

По его словам, строительный комплекс столицы уделяет большое внимание созданию в Троицком и Новомосковском округах новых рабочих мест.