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1 час назад

Технопарк в новой Москве откроют в 2024 году

РИА Недвижимость

Промышленный технопарк рядом с железнодорожной станцией в деревне Крекшино в новой Москве планируют открыть до конца января 2024 года, сообщается на сайте мэра столицы.

Технопарк в новой Москве откроют в 2024 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Крекшине построят промышленный технопарк. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца января 2024 года... Там появится производственный корпус, административное здание и трансформаторная подстанция. Также установят современные очистные сооружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь технопарка будет более 14,5 тысячи квадратных метров.

"В 2021 году в ТиНАО благодаря вводу в эксплуатацию производственных, офисных и социальных объектов создано более 12 тысяч рабочих мест", - приводят на сайте слова главы столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

По его словам, строительный комплекс столицы уделяет большое внимание созданию в Троицком и Новомосковском округах новых рабочих мест.

В апреле 2020 года градостроительно-земельная комиссия столицы одобрила выделение земельного участка под строительство промышленного технопарка в деревне Крекшино в новой Москве. Пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики сообщала, что технопарк построят к 2023 году. Как указывалось в сообщении департамента, компания "Инвест девелопмент" вложит в создание технопарка 550 миллионов рублей.

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