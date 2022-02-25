Собянин подвел итоги работы портала «Наш город» за 10 лет

Портал «Наш город» работает в Москве уже десять лет и он во-многом превосходит зарубежные аналоги. Это уникальный сайт, с помощью которого горожане решают волнующие их проблемы, обращают внимание властей на те вещи, которые требуют незамедлительного внимания. Об этом в пятницу, 25 февраля, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

— Первая версия портала начала работать 17 октября 2011 года. Тогда с его помощью можно было оповестить о ненадлежащем качестве и несоблюдении сроков выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и исправить ситуацию за считанные дни. Теперь функционал «Нашего города» стал намного шире. Количество проблемных тем выросло с десятка до 226 и охватило все отрасли городской жизни, — отметил глава города.

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За годы работы портала удалось решить более 5,6 миллиона проблем. Из них 456 тысяч жалоб на неубранные дворовые территории, 297 тысяч перегоревших лампочек в многоквартирных домах, 284 тысячи обращений по поводу ям и выбоин на дорогах, а также 267 тысяч жалоб на неубранные подъезды.

К проекту присоединились уже более 1,8 миллиона москвичей. Каждый день они присылают по 4,3 тысячи сообщений в день, решаются около трех тысяч проблем.

С помощью портала «Наш город» взаимодействие горожан с властью стало намного эффективнее —интересующие вопросы решаются в срок до восьми дней, но чаще всего москвичам приходится ждать не более одного-двух. За устранением проблем следят независимые модераторы. В случае ненадлежащего исполнения обязанностей или иных нарушений виновникам грозит персональная ответственность.

— В 2022 году запланирована дальнейшая модернизация сайта и мобильного приложения «Наш город»: обновится дизайн и будет упрощен классификатор проблемных тем, благодаря чему пользоваться порталом станет еще удобнее, — резюмировал Собянин.