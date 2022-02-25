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1 час назад

Россияне вспомнили субботники у ЗИЛа времен СССР

Мослента

Россиянка опубликовала фотографию времен СССР, сделанную во время субботника у Завода имени Лихачева в Москве. В комментариях под ее постом в Facebook-группе «Наш Нагатинский затон» пользователи сети вспомнили, как их родственники тоже трудились у стен ЗИЛа.

Россияне вспомнили субботники у ЗИЛа времен СССР
Фото: FacebookFacebook

«Субботник на ЗИЛе, 1960-е. Наш дедушка работал на этом заводе», — так подписала снимок автор поста. Многие юзеры отметили, что и для их семей это место является знаковым. «Мой дедушка работал там до 85 лет, пока ЗИЛ не закрыли», «Из моей семьи работали шесть человек, в том числе и я сам — на практике во время учебы в институте», — написали они.

Одни из фолловеров интернет-сообщества выразил свое сожаление относительно закрытия завода. Другие оценили то новое, что появилось на его месте. «Мне нравится квартал ЗИЛ-Арт. Гуляешь там, как в Европе. И парк «Тюфелева роща» прекрасен. Новые строящиеся комплексы тоже должны быть красивые», — написала участница дискуссии.

Ранее россияне поспорили из-за квартир времен СССР.

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