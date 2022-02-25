Россияне вспомнили субботники у ЗИЛа времен СССР

«Субботник на ЗИЛе, 1960-е. Наш дедушка работал на этом заводе», — так подписала снимок автор поста. Многие юзеры отметили, что и для их семей это место является знаковым. «Мой дедушка работал там до 85 лет, пока ЗИЛ не закрыли», «Из моей семьи работали шесть человек, в том числе и я сам — на практике во время учебы в институте», — написали они.