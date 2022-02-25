Россияне вспомнили субботники у ЗИЛа времен СССР

Россиянка опубликовала фотографию времен СССР, сделанную во время субботника у Завода имени Лихачева в Москве. В комментариях под ее постом в Facebook-группе «Наш Нагатинский затон» пользователи сети вспомнили, как их родственники тоже трудились у стен ЗИЛа.
«Субботник на ЗИЛе, 1960-е. Наш дедушка работал на этом заводе», — так подписала снимок автор поста. Многие юзеры отметили, что и для их семей это место является знаковым. «Мой дедушка работал там до 85 лет, пока ЗИЛ не закрыли», «Из моей семьи работали шесть человек, в том числе и я сам — на практике во время учебы в институте», — написали они.
Одни из фолловеров интернет-сообщества выразил свое сожаление относительно закрытия завода. Другие оценили то новое, что появилось на его месте. «Мне нравится квартал ЗИЛ-Арт. Гуляешь там, как в Европе. И парк «Тюфелева роща» прекрасен. Новые строящиеся комплексы тоже должны быть красивые», — написала участница дискуссии.
Ранее россияне поспорили из-за квартир времен СССР.