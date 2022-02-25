В Крекшине построят промышленный технопарк

Рядом с железнодорожной станцией в деревне Крекшино построят промышленный технопарк. Там появится производственный корпус, административное здание и трансформаторная подстанция. Также установят современные очистные сооружения.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Общая площадь объекта составит более 14,5 тысячи квадратных метров. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца января 2024 года, сообщил глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

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По его словам, Строительный комплекс столицы уделяет большое внимание созданию в ТиНАО новых рабочих мест.

«В 2021 году в ТиНАО благодаря вводу в эксплуатацию производственных, офисных и социальных объектов создано более 12 тысяч рабочих мест», — отметил Владимир Жидкин.

С 2012 года в округах появилось свыше 182 тысяч новых рабочих мест — этот показатель вырос более чем в три раза. Сейчас открытых вакансий в ТиНАО больше, чем соискателей. Крупнейшими работодателями стали предприятия топливно-энергетического комплекса, а также компании в сфере торговли, общепита и строительства. Появились современные офисные и производственные центры.

«Промышленный технопарк появится в деревне Крекшино в рамках программы создания мест приложения труда. Всего в рамках программы инвесторы построят пять технопарков в четырех районах столицы. Общий объем частных инвестиций в проекты составит почти 17 миллиардов рублей, на новых объектах смогут работать более 8,4 тысячи человек. Столичная программа создания мест приложения труда, запущенная в 2020 году, призвана стимулировать комплексную застройку новых районов за пределами ТТК и МКАД. На сегодняшний день в Москве заключено 17 соглашений по созданию мест приложения труда. По ним девелоперы построят объекты в различных районах города: школы и детские сады, промышленные технопарки, торговые и бизнес-центры, производственный комплекс», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Владимир Жидкин отметил, что ТиНАО — привлекательные для инвесторов территории. В 2013 году объем финансовых вложений составил 0,13 триллиона рублей, к 2015-му этот показатель вырос до 0,43 триллиона рублей, а в настоящее время превышает 2,5 триллиона рублей.

Инвесторы строят жилье, коммерческую недвижимость, промышленные объекты, а также детские сады и школы. Благодаря этому появляются новые рабочие места. Это выгодное капиталовложение, так как город реализует площадки под строительство производственных объектов по очень низкой цене.

До 2035 года в развитие ТиНАО планируется вложить семь триллионов рублей. Около 2,8 триллиона рублей составят инвестиции в строительство жилья, остальные средства направят на реализацию инфраструктурных проектов, в том числе один триллион рублей — на развитие транспортной инфраструктуры и 622 миллиарда рублей — на создание инженерных коммуникаций.