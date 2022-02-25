Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме

Столичные коммунальщики готовы к переменчивым погодным условиям и оттепели. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

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До конца недели в Москве ожидается переменчивая погода: днем воздух будет прогреваться до плюс двух градусов, а ночью температура может опускаться до минус семи. Такие колебания могут способствовать образованию подтоплений и гололедицы.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости проводится противогололедная обработка особо опасных участков: мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков и остановок общественного транспорта.

Специалисты комплекса городского хозяйства ведут работы по организации водоходов для беспрепятственного пропуска талых вод, очистке водоприемных устройств. К устранению временных скоплений воды из-за оттепели готовы бригады ГУП «Мосводосток».