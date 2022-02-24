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1 час назад

Останкинская телебашня закрылась для посетителей в Москве

РИАМОиещё 1

Останкинская башня в Москве приостанавливает работу для посетителей с 24 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте телебашни.

Останкинская телебашня закрылась для посетителей в Москве
Фото:  сайт мэра Москвы сайт мэра Москвы

«С 24 февраля 2022 года посещение Останкинской телебашни временно приостановлено, о дате открытия будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения за неудобства», – сообщили в пресс-службе телецентра.

Останкинская телебашня — телевизионная и радиовещательная башня, расположенная в Останкинском районе Москвы. Высота здания — 540,1 м. Это 14-е по высоте сооружение, из когда-либо существовавших.

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