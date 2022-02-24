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1 час назад

ВДНХ завершит зимний сезон «Ледовым карнавалом»

Агентство «Москва»

Зимний сезон на ВДНХ завершится театрализованным представлением «Ледовый карнавал», сообщает пресс-служба выставки.

ВДНХ завершит зимний сезон «Ледовым карнавалом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Темой сезона 2021/22 на ВДНХ стала «Сказочная зима», его центральной площадкой мероприятий традиционно выступил каток на Главной аллее. Гости Выставки встретили здесь Новый год и Рождество, отметили День хоккея, День студента, Всемирный день The Beatles, День влюбленных и День защитника Отечества, приняли участие в спортивно-развлекательной программе, экскурсиях, флешмобах, квестах и специальных акциях. Завершится зимний сезон 27 февраля авторским театрализованным представлением Ксении Сафи «Ледовый карнавал».

Праздничная программа начнется в 18:00, участие бесплатное.

Посетители увидят выступления профессиональных фигуристов в красочных костюмах, а также примут участие в танцевальном мастер-классе и анимационной программе. Кроме того, в гостей катка ВДНХ ждут три конкурса в социальных сетях.

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