ВДНХ завершит зимний сезон «Ледовым карнавалом»

«Темой сезона 2021/22 на ВДНХ стала «Сказочная зима», его центральной площадкой мероприятий традиционно выступил каток на Главной аллее. Гости Выставки встретили здесь Новый год и Рождество, отметили День хоккея, День студента, Всемирный день The Beatles, День влюбленных и День защитника Отечества, приняли участие в спортивно-развлекательной программе, экскурсиях, флешмобах, квестах и специальных акциях. Завершится зимний сезон 27 февраля авторским театрализованным представлением Ксении Сафи «Ледовый карнавал».