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1 час назад

В Москве за сутки госпитализировали 464 пациентов с коронавирусом

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В Москве за сутки госпитализировали 464 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В Москве за сутки госпитализировали 464 пациентов с COVID-19
Фото: ©Westend61 Gettyimages.ru©Westend61 Gettyimages.ru

Всего в городе за сутки выявили 3947 заболевших COVID-19, сообщает оперштаб.

Также в городе выздоровели ещё 6258 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 473 013.

Скончались от коронавируса за сутки 83 пациента.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН высказался об иммунитете у переболевших «омикроном».

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