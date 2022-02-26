В Москве за сутки госпитализировали 464 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 464 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего в городе за сутки выявили 3947 заболевших COVID-19, сообщает оперштаб.
Также в городе выздоровели ещё 6258 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 473 013.
Скончались от коронавируса за сутки 83 пациента.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН высказался об иммунитете у переболевших «омикроном».