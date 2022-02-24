180 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

По данным на 9:00 утра четверга, в столичных аэропортах задержали и отменили 180 рейсов. Об этом свидетельствуют данные портала «Яндекс.Расписания».

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Больше всего самолетов отменили в Домодедове. Их число составило 75. Вылет из авиагавани еще восьми воздушных судов перенесли на более позднее время.

В аэропорту Шереметьево 16 самолетов вылетят с задержкой в расписании. Еще 50 авиарейсов отменены.

Во Внукове 14 рейсов отменили, а 17 — задержали.

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.