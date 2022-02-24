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29 минут назад

Известный рок-музыкант вспомнил Москву 90-х

Мослента

Известный рок-музыкант и поэт, лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов вспомнил о жизни в столице в 90-е годы. О быте ушедшей эпохи он рассказал изданию «Москвич Mag».

Известный рок-музыкант вспомнил Москву 90-х
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Музыкант признался, что в непростое для страны время «боролся за выживание и кусок хлеба», не имел постоянного места жительства и останавливался у знакомых.

«Когда не было редких рок-н-ролльных заведений типа "Отрыжки" в Отрадном и "Секстона", то пили просто с друзьями: пузырь в гостях, на лавочках, в общагах — как обычно», — вспомнил Степанцов.

Артист с теплотой вспомнил учебу в столичном Литературном институте, отметив, что выделялся среди остальных студентов из-за необычного внешнего вида. «В те времена, в 1983–1985-м, я уже был конкретным панком: в леопардовых штанах, с клипсами и сережками в ушах — на всей Тверской был таким один», — вспомнил Степанцов.

Ранее россияне признались в ностальгии по 90-м годам, несмотря на все трудности того времени.

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