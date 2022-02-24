Московские студенты объяснили, сколько денег им нужно для счастья

Стало известно, сколько денег для счастья нужно студентам в Москве и Санкт-Петербурге. Соответствующее исследование провели в компании Super Job, пишет РИА Новости.

В ходе опроса удалось выяснить, что московские студенты считают достойной стипендию в 20,7 тысячи рублей.

"У петербуржской вузовской молодежи запросы чуть ниже – в среднем 20 тысяч рублей", – сообщается в материале.

Юноши чаще указывают цифры больше, чем девушки. В частности, в Москве парни считают достойной стипендию в 21,4 тысячи, при этом девушки говорят о цифре в 20,3 тысячи.

Эксперты отмечают, что пожелания студентов сопоставимы с уровнем МРОТ, который в Москве составляет 21,4 тысячи, а в Санкт-Петербурге – 21,5 тысячи рублей. "Чтобы чувствовать себя счастливыми, московским студентам нужно в среднем 158 тысяч рублей в месяц, петербуржскому – 148 тысяч рублей", – пишут авторы исследования. В материале уточняется, что запросы юношей вновь оказались выше, чем у девушек. В Москве молодым людям для счастья необходимо 169 тысяч рублей, а девушкам – 138 тысяч.