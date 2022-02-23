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31 минуту назад

Движение на улице в Замоскворечье ограничат с 1 марта по 30 августа

Москва24

Движение на участке улицы Щипок в Москве ограничат на несколько месяцев из-за дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение на улице Щипок ограничат с 1 марта по 30 августа
Фото: Москва 24/Юлия ИванкоМосква 24/Юлия Иванко

Движение ограничат в районе владения 26 строения 2. Транспорт сможет ездить по одной полосе. При этом из-за работ ликвидируют парковочное пространство.

Ограничения начнут действовать 1 марта и продлятся до 30 августа.

Ранее сообщалось, что на Авиационной улице отремонтируют трамвайные пути. Соответствующий проект уже согласован. Работы пройдут на отрезке от пересечения Авиационной и Пехотной улиц, включая трамвайный узел Волоколамское шоссе – угол улицы Панфилова, а также от узла до переезда между Светлым проездом и улицей Царева.

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