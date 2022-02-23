Две тысячи остановок ОТ появятся в Москве до конца года

До конца 2022 года в Москве планируется установить еще две тысячи остановок общественного транспорта. Об этом в среду, 23 февраля, сообщили в пресс-слудбе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва Антон Кардашов / АГН Москва

Новые остановки оборудованы картами и расписанием маршрутов, электронными табло, подсветкой, зарядками для телефонов, а также камерами видеонаблюдения.

Остановочные павильоны появятся у остановок «Метро Ясенево», «Метро Кузьминки», «Метро Красные Ворота», «Пехотная улица», «Метро Ленинский проспект», «Метро Каширская» и многих других, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

— В следующем году также хотим установить еще две тысячи остановок нового формата, — отметил глава департамента Максим Ликсутов.