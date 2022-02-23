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37 минут назад

Две тысячи остановок общественного транспорта появятся в Москве до конца года

Вечерняя Москваиещё 3

До конца 2022 года в Москве планируется установить еще две тысячи остановок общественного транспорта. Об этом в среду, 23 февраля, сообщили в пресс-слудбе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Две тысячи остановок ОТ появятся в Москве до конца года
Фото: Антон Кардашов / АГН МоскваАнтон Кардашов / АГН Москва

Новые остановки оборудованы картами и расписанием маршрутов, электронными табло, подсветкой, зарядками для телефонов, а также камерами видеонаблюдения.

Остановочные павильоны появятся у остановок «Метро Ясенево», «Метро Кузьминки», «Метро Красные Ворота», «Пехотная улица», «Метро Ленинский проспект», «Метро Каширская» и многих других, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

— В следующем году также хотим установить еще две тысячи остановок нового формата, — отметил глава департамента Максим Ликсутов.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах столицы в области транспорта. По его словам, в 2022 году замкнется Большая кольцевая линия метро, в конце 2023-го — в 2024-м в Москве будет работать самое большое метрокольцо в мире. Глава города также сообщил, что в 2023–2024 годах в городе запустят МЦД-3 и МЦД-4.

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