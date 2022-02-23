Трамвайные пути отремонтируют на Авиационной улице

«Работы пройдут на отрезке от пересечения Авиационной и Пехотной улиц, включая трамвайный узел Волоколамское шоссе - угол ул. Панфилова, а также от узла до переезда между Светлым проездом и ул. Царева. Всего приведут в порядок 1,3 км путей, а также переустроят инженерные коммуникации», - приводятся слова председателя Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Валерия Леонова .

Отмечается, что проект предусматривает демонтаж старых и укладку новых путей. Во время работ планируют оставить открытыми для движения транспорта не менее 3,5 м. дороги в каждом направлении. На участке введут ограничение максимальной скорости до 40 км/ч, останавливаться здесь будет запрещено. С 1:30 до 5:30 рабочие будут обустраивать временные расширения, которые займут не больше одного метра проезжей части. Также они установят временные дорожные знаки и нанесут разметку на дорожное полотно.