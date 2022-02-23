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1 час назад

Трамвайные пути отремонтируют на Авиационной улице

Агентство «Москва»иещё 5

Согласована проектная документация на проведение ремонтных работ на ул. Авиационной, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

Трамвайные пути отремонтируют на Авиационной улице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Работы пройдут на отрезке от пересечения Авиационной и Пехотной улиц, включая трамвайный узел Волоколамское шоссе - угол ул. Панфилова, а также от узла до переезда между Светлым проездом и ул. Царева. Всего приведут в порядок 1,3 км путей, а также переустроят инженерные коммуникации», - приводятся слова председателя Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Валерия Леонова.

Отмечается, что проект предусматривает демонтаж старых и укладку новых путей. Во время работ планируют оставить открытыми для движения транспорта не менее 3,5 м. дороги в каждом направлении. На участке введут ограничение максимальной скорости до 40 км/ч, останавливаться здесь будет запрещено. С 1:30 до 5:30 рабочие будут обустраивать временные расширения, которые займут не больше одного метра проезжей части. Также они установят временные дорожные знаки и нанесут разметку на дорожное полотно.

Как уточнил глава ведомства, в ближайшие годы все трамвайные пути станут менее шумными, а сами трамваи - более комфортными для пассажиров.

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