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1 час назад

Пробки в Москве достигли девяти баллов

ТАССиещё 2

Загруженность автомобильных дорог Москвы во вторник вечером достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

Пробки в Москве достигли девяти баллов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным на 17:56, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу и Третьему транспортному кольцу. Также загруженность наблюдается на МКАД.

В частности, скорость автомобильного потока снижена на Большой Никитской и Тверской улицах, Новом Арбате, улицах Большая Лубянка, Лесная, Рождественская, проспекте Мира, Котельнической и Москворецкой набережных, а также на нескольких других вылетных магистралях.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта отмечается, что 23 февраля серьезных пробок на дорогах Москвы не ожидается. Кроме того, в День защитника Отечества городские парковки на всех улицах столицы будут бесплатными.

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