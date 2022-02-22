Пробки в Москве достигли девяти баллов

Загруженность автомобильных дорог Москвы во вторник вечером достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

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По данным на 17:56, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу и Третьему транспортному кольцу. Также загруженность наблюдается на МКАД.

В частности, скорость автомобильного потока снижена на Большой Никитской и Тверской улицах, Новом Арбате, улицах Большая Лубянка, Лесная, Рождественская, проспекте Мира, Котельнической и Москворецкой набережных, а также на нескольких других вылетных магистралях.