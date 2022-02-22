Подснежники расцвели в столичном районе Фили-Давыдково

Подснежники появились в столичном районе Фили-Давыдково на месяц раньше, чем обычно. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

«Вестников весны» заметили на проталинках в районе Фили-Давыдково в ЗАО. Обычно подснежники расцветают в конце марта - начале апреля», - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего существует около 20 видов этих растений, но на природных территориях столицы растет только один из них - подснежник белоснежный.