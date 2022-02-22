На Ленской улице построят дом по программе реновации

Общая площадь двухсекционного дома составит более 14,8 тысячи квадратных метров.

Фото: Проектное решение Проектное решение

В Бабушкинском районе построят дом по программе реновации. Уже выдано соответствующее разрешение, которое позволяет застройщику приступить к работам, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

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Здание построят на Ленской улице (участок 8). Общая площадь двухсекционного дома составит более 14,8 тысячи квадратных метров. Он будет рассчитан на 140 квартир: 30 однокомнатных, 94 двухкомнатные и 16 трехкомнатных.

Первый этаж новостройки займут помещения общественного назначения. В вестибюле жилой части оборудуют комнату консьержа и технические помещения. На подземном этаже и плоскостных наземных автостоянках организуют парковочные места для жильцов и их гостей, в том числе увеличенные машино-места для маломобильных людей.

Отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы. В доме установят пассажирский и грузо-пассажирский лифты, оснащенные визуальными и тактильными средствами информации. Здание оборудуют системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также системами охраны входа и видеонаблюдением.

На прилегающей территории обустроят детские и спортивные площадки с покрытием из цветной резиновой крошки. Там также появятся зоны отдыха, установят урны и скамейки. В рамках благоустройства высадят деревья и кустарники, уложат газоны и сделают цветники. Проект обеспечивает доступную среду для перемещения маломобильных жильцов.

Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах по программе реновации.

«После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок жилого дома в Бабушкинском районе. К проверкам привлекут специалистов Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов», — отметил Игорь Войстратенко.