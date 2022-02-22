Москвич рассказал о борделях в знаменитом «доме-корабле»

В комментариях фолловеры вспомнили о народных названиях этого здания. Многие отметили, что дом на Тульской был известен как «дом холостяков», потому что именно там в СССР выдавали однокомнатные квартиры одиноким мужчинам. Один из юзеров отметил, что какое-то время жил в «доме-корабле» и слышал, что там работало как минимум несколько борделей.