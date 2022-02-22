Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Известно, что в Домодедове задержали один рейс и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве отменены шестнадцать рейсов. А в аэропорту Внуково задержаны три рейса и два отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

До этого сообщалось, что с 21 февраля Россия увеличит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Германию и на Шри-Ланку.