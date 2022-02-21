Москвичам назвали сроки прихода настоящей весны

Настоящая весна придет в столичный регион во второй декаде марта. Такой прогноз в беседе с «Лентой.ру» дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Он уточнил, что под настоящей весной подразумевается устойчивый переход среднесуточной температуры в сторону положительных значений. В Москве, по его словам, это происходит в начале третьей декады марта.
«Учитывая теплые тенденции февраля и теплые прогнозы на март, я думаю, что метеорологическая весна придет в столицу во второй декаде марта, то есть после десятого числа», — спрогнозировал Леус.
Снег в столичном регионе полностью сойдет к 15-му числу марта, отметил синоптик.