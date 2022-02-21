Московская канатная дорога будет работать в режиме выходного дня 23 февраля

В День защитника Отечества, 23 февраля, Московская канатная дорога будет работать по тарифу и режиму выходного дня – с 10:00 до 23:00, сообщается на сайте спорткомплекса "Воробьевы горы". В

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В пресс-службе уточнили, что канатная дорога приостановит работу на время салюта с 20:00 и возобновит с 21:15 до 23:00. Кроме того, во время салюта на территории олимпийского комплекса "Лужники" станция канатной дороги "Лужники" закроется в 15:30. Посадка и высадка пассажиров будет только со станции "Воробьевы горы" на улице Косыгина дом 28.