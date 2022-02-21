В Александровском саду проведут профилактику Вечного огня

«Сегодня в 21:00 начнется традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, — отметил заммэра. — Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже почти 55 лет он на боевом посту. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя».