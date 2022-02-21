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49 минут назад

В Александровском саду проведут профилактику Вечного огня

Mos.ru

Специалисты осмотрят запальники горелки и при необходимости заменят детали.

В Александровском саду проведут профилактику Вечного огня
Фото: М. Денисова. Mos.ruМ. Денисова. Mos.ru

Перед Днем защитника Отечества в Александровском саду проведут профилактику Вечного огня. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Сегодня в 21:00 начнется традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, — отметил заммэра. — Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже почти 55 лет он на боевом посту. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя».

Работы займут примерно 40 минут. Звезду с мемориального комплекса приподнимут и уберут в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверят, платиновую спираль при необходимости заменят.

«На время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку, которая является точной уменьшенной копией основной, — рассказал Петр Бирюков. — После завершения профилактических мероприятий его возвращают на звезду».

Он добавил, что работу Вечного огня круглосуточно контролируют специалисты газового хозяйства. Осматривают его ежедневно, техническое обслуживание проводят раз в месяц и дополнительно перед праздниками — Днем защитника Отечества и Днем Победы.

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