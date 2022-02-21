В центре Гиляровского откроется выставка "Графические прогулки"

"На выставке в центре Гиляровского представят графику участников мастерской, преподавателей и сотрудников школы. Часть работ сгруппирована в экспозиции по темам-упражнениям: "Ночь", "Гуашь", "Деревья", "Длинная выдержка", "Абстракция", "Красота неприглядного" и т. п. Такие упражнения ставили перед группой общую задачу, в русле которой участники находили собственный интерес и поводы для рисования. Чтобы впечатление от работ было более полным, художники написали для экспозиции небольшие заметки-воспоминания о местах, где были сделаны рисунки. Из этой мозаики рисунков и воспоминаний складывается многогранный и личный образ Москвы", - говорится в сообщении.