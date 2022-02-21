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1 час назад

В центре Гиляровского в Москве откроется выставка "Графические прогулки"

ТАСС

Выставка-исследование "Графические прогулки" откроется в филиале Музея Москвы - центре Гиляровского. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе музея.

В центре Гиляровского откроется выставка "Графические прогулки"
Фото: ВикипедияВикипедия

"Двадцать четвертого февраля в центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, открывается выставка художников "Простой школы". Экспозиция под названием "Графические прогулки" представит нетипичный взгляд на столицу через рисунки 24 художников", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "Простая школа" - это школа искусств, дом культуры и сообщество, в котором люди учатся мастерству, развивают внимание и совершенствуют взаимодействие с собой и другими. А "Графическая мастерская" - одна из учебных групп школы, которой руководит художник Дмитрий Горелышев. Участники рисуют с натуры и по воображению, изучают возможности разных техник, занимаются печатной графикой и иллюстрацией. Каждое лето "Графическая мастерская" рисует в городе.

"На выставке в центре Гиляровского представят графику участников мастерской, преподавателей и сотрудников школы. Часть работ сгруппирована в экспозиции по темам-упражнениям: "Ночь", "Гуашь", "Деревья", "Длинная выдержка", "Абстракция", "Красота неприглядного" и т. п. Такие упражнения ставили перед группой общую задачу, в русле которой участники находили собственный интерес и поводы для рисования. Чтобы впечатление от работ было более полным, художники написали для экспозиции небольшие заметки-воспоминания о местах, где были сделаны рисунки. Из этой мозаики рисунков и воспоминаний складывается многогранный и личный образ Москвы", - говорится в сообщении.

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