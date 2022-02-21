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42 минуты назад

В московском метро заметили «инопланетянина в защитном костюме от вирусов»

Мослента

В московском метро заметили «инопланетянина в защитном костюме от вирусов». Фото из подземки опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

В метро заметили «инопланетянина в защитном костюме от вирусов»
Фото: Telegram-канал «Москва с огоньком»Telegram-канал «Москва с огоньком»

По информации источника, необычного пассажира заметили на станции метро «Киевская» Филевской линии столичного метро. Пользователи оставили множество возмущенных комментариев под этим фото, однако нашлись и те, кто отреагировал на появление необычного пассажира с юмором. «Почему таких не изолировать бы где-нибудь в тайге?», «Это моль», «Инопланетяне!», «Защитный наряд от вирусов», «Мода весеннего сезона», — написали юзеры.

Ранее «бедное чудище» на пешеходном переходе в «Москва-Сити» рассмешило россиян.

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