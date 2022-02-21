Праздничные плакаты украсили Москву к 23 Февраля

«В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили 450 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеоролики, которые вечером 22 и 23 февраля будут транслироваться на домах-книжках на Новом Арбате», - сказал Бирюков.