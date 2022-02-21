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1 час назад

Дорогу от Щербинки до Рязановского построят в новой Москве

РИАМОиещё 4

От Южной улицы в Щербинке до Залинейного переулка в поселении Рязановском построят новую дорогу. Магистраль пройдет в ТиНАО, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дорогу от Щербинки до Рязановского построят в новой Москве
Фото: © РИАМО, Пелагия Тихонова© РИАМО, Пелагия Тихонова

Трассу начнут строить осенью этого года. Это будет фактически дублер Варшавского шоссе на данном участке.

«Он (дублер – ред.) даст возможность удобно выезжать на магистраль из ряда микрорайонов Щербинки и обеспечит доступность платформы МЦД-2 Остафьево для жителей части города, расположенной с востока от железной дороги», — рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Также проект предусматривает реконструкцию существующих улиц и строительство выезда на Варшавское шоссе. Кроме этого, планируется расширить до 4 полос дороги на Южную улицу и Залинейный переулок. Две полученные дороги соединит новая магистральная четырехполосная улица районного значения. Разворотное кольцо для общественного транспорта построят возле железнодорожной платформы Остафьево.

Протяженность новой дороги составит 2,7 км. На улицах установят тротуары для пешеходов, наружное освещение, светофоры, а также автоматическую систему управления дорожным движением.

Строительство планируют завершить в 2023 году.

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