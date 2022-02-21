В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
1 час назад

Найден способ очистить воздух в Москве

Lenta.ruиещё 10

Открытие московского скоростного диаметра уменьшит нагрузку на дорожную инфраструктуру и тем самым снизит уровень загрязнения. О таком способе очистить воздух в столице рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сообщается на портале mos.ru.

Найден способ очистить воздух в Москве
Фото:  sobyanin.ru sobyanin.ru

Чиновник нашел открытие диаметра полезным для улучшения экологической ситуации в городе. «Открытие скоростного диаметра уменьшит перепробег транспорта, а также снизит количество автомобильных заторов на дорогах столицы, которые наносят самый большой урон окружающей среде», — заявил Бочкарев. По его словам, содержание диоксида азота в воздухе снизится на 15 процентов, а оксида углерода — на 20 процентов.

Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды объединят в новую городскую магистраль, которую планируют назвать «Московский скоростной диаметр». Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что благодаря такому решению поездки по городу станут комфортнее и быстрее. «Через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 минут», — отметил градоначальник.

Строительство первой очереди диаметра (Северо-Восточной хорды) от Бусиновской развязки до Косинской эстакады планируют завершить в 2022 году, а ввести в эксплуатацию вторую очередь (Юго-Восточную хорду) — в 2023 году.

В декабре 2021 года заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов назвал еще один способ уменьшить нагрузку на транспортную инфраструктуру и тем самым избавить столицу от пробок. Чиновник заявил о необходимости создания рабочих мест в районах между Садовым кольцом и МКАД, так как сейчас 30 процентов рабочих мест сосредоточено в центре, из-за чего там скапливаются машины.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители