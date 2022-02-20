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13 минут назад

Россияне заметили исчезновение читающих людей в московском метро

Мослента

Архивный снимок пассажиров московского метрополитена, сделанный в 1973 году, натолкнул россиян на воспоминания о молодости и ушедшей эпохе чтения в метро. Фотографию опубликовали в Facebook-сообществе «Москва моя».

Россияне заметили исчезновение одной категории людей в московском метро
Фото: ТАССТАСС

На черно-белом фото изображены трое мужчин, стоящих рядом друг с другом и читающие книги. Слева на снимке тоже сидит пожилой человек в очках и с книгой в руках. Многие юзеры вспомнили, как в молодости любили читать в метро и даже иногда специально спускались в подземку, чтобы почитать любимую литературу.

«Иногда специально ездила в метро, чтобы спокойно почитать! Дома мешали», «Все 80-е и половина 90-х вот так. Был момент, когда книги были разбавлены газетами. Лидером были "СпидИнфо" и "Из рук в руки", но читали в метро долго», — отмечают россияне.

Другие заметили, что эпоха чтения в метро завершилась и теперь люди отдают предпочтения смартфонам, листая соцсети и смотря сериалы во время поездок. «Интересные тогда были смартфоны. Большие», «Было это, но прошло», «Эпоха чтения книг в метро завершена», — прокомментировали юзеры.

Ранее москвичка предложила соседям собираться и обсуждать вместе книги.

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