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1 час назад

В метро Москвы появились первые автоматы для приготовления пиццы

Мир24иещё 2

В московском метро появились первые автоматы по приготовлению пиццы. «Пиццематы» заработали в переходе у станции московского метро «Пушкинская» и в здании автовокзала у метро «Саларьево», сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В метро Москвы появились первые автоматы для приготовления пиццы
Фото: Фото предоставлено кафе-пиццерией "Пеперончино"Фото предоставлено кафе-пиццерией "Пеперончино"

«Мы установили первые пиццематты. <...> Пилотный проект прямо из Италии совсем скоро начнет работать на международном автовокзале «Саларьево» и в переходе у станции «Пушкинская», – отмечается в сообщении.

В Дептрансе добавили, что автоматы не разогревают, а готовят пиццу – внутри устройств происходит смешивание муки с водой, а полученное тесто затем прессуется и выпекается вместе с начинкой. Для приготовления используется инфракрасная печь с температурой нагрева до 380 градусов.

Готовый продукт для удобства сразу пакуется в коробку и в таком виде поступает на выдачу.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что к 2024 году парк вагонов московской подземки станет самым молодым в Европе. По его словам, средний возраст составов уменьшится до десяти лет.

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