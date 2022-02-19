В Москве заметили мобильный пункт для отбора контрактников: видео

На Казанском вокзале в Москве развернули мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», опубликовавшее видео.
На кадрах видна палатка с надписью «Пункт отбора на военную службу по контракту». Ее установили прямо на территории вокзала.
Сотрудники мобильного пункта ВС РФ заявили, что рекрутский набор не связан с обострившимся конфликтом между республиками Донбасса и режимом в Киеве.
«Это плановое мероприятие и с обострением на Донбассе не связано», - сказали они.
Сегодня ЛНР и ДНР объявили всеобщую мобилизацию из-за резкого обострения на линии фронта. Началась эвакуация гражданского населения в Россию.
Ранее Луганская народная республика (ЛНР) перешла на режим военного времени. Указ об этом подписал глава государства Леонид Пасечник.