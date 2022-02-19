Москвичка предупредила горожан об отраве для собак на улицах

Москвичка в группе Facebook «Таганка. Соседи» предупредила жителей столицы об отраве для собак на улицах города.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Евгений Павленко / Коммерсантъ

Женщина рассказала, что заметила опасное вещество на дороге рядом с Нижегородской улицей. Она также сообщила, что ветеринар также подтвердил, что яд опасен для животных и перед приходом домой также следует проверять свою обувь во избежание попадания отравы в организм домашних животных.

Москвичи в комментариях написали, что видели похожую отраву на Абельмановской, Новорогожской и Малой Калитниковской улицах.

Одна из жительниц района рассказала, что сама старается убирать ядовитые вещества, если видит их на улице. «Я убираю всегда такое, когда вдруг вижу. Собаки не имею, но помню видео, где ребенок таким отравился. А в каких мучения собаки умирают!», — сообщила женщина.

Чтобы избежать отравления питомцев, по словам одной из жительниц столицы, она выгуливает их только в намордниках и держит на двух поводках. «Помните, это мы несем ответственность за жизнь и здоровье наших малышей. В темное время суток лучше не гулять, отравы и другой гадости не видно», — добавила она в комментарие.

Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев назвал первые симптомы отравления собаки ядовитой приманкой, оставленной догхантерами на улице.