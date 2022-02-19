В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
58 минут назад

6874 случая коронавируса выявили в Москве за сутки

РИАМО

За минувшие сутки в столице выявили 6874 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в Москве зафиксировали 2 657 801 случай Covid-19, сообщает городской оперштаб.

6874 случая коронавируса выявили в Москве за сутки
Фото: © РИАМО, Пелагия Тихонова© РИАМО, Пелагия Тихонова

Если привиться от коронавируса, то можно сохранить свои жизнь и здоровье. В Москве продолжается кампания по вакцинации. Получить вакцину можно бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах в общественных местах.

Однако некоторым людям из-за особенностей иммунитета надо подбирать индивидуальный план вакцинации. В противном случае вакцина не будет работать. Индивидуальный график стоит составить тем, кто страдает ВИЧ, прошел облучение или лечение препаратами, снижающими защиту организма.

Кроме того, в столице проходит дополнительное исследование иммуногенности российской вакцины «Спутник V». Его проводят через год после ввода первого компонента препарата.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители