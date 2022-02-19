На ВДНХ открылась автовыставка «Царский выезд»

С 19 февраля в Музее Гаража особого назначения работает выставка «Царский выезд», посвящённая 115-летию Собственного Его Императорского Величества гаража, просуществовавшего всего 10 лет, но собравшего 56 автомобилей, что было рекордом среди европейских монархов в то время.