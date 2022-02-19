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59 минут назад

На ВДНХ открылась автовыставка «Царский выезд»

News.ru

С 19 февраля в Музее Гаража особого назначения работает выставка «Царский выезд», посвящённая 115-летию Собственного Его Императорского Величества гаража, просуществовавшего всего 10 лет, но собравшего 56 автомобилей, что было рекордом среди европейских монархов в то время.

На ВДНХ открылась автовыставка «Царский выезд»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Гости выставки смогут лучше узнать автожизнь России прошлого века, включая первые автомобильные салоны, организованные под руководством императора гонки и путешествия Николая II по стране. Помимо этого, организаторы расскажут о работе Русско-Балтийского завода и фронтовой жизни автомобильной роты.

Экспозиция собрана в павильонах 53–54, желающие смогут посетить её до 17 апреля включительно.

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