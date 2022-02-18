Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о своем участии в стройотряде в юношеские годы. В День российских студенческих отрядов, отмечающийся в стране 17 февраля, глава города решил поделиться личными воспоминаниями по этому поводу в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Собянин отметил, что история этого движения тесно связана с Москвой, ведь студенты МГУ имени Ломоносова первыми поехали осваивать целину и приняли участие во всесоюзных стройках. Вскоре их пример подхватила молодежь всей страны.

«Во время учебы в вузе я тоже был участником стройотряда. Незабываемое время и отличный опыт командной работы!» — поделился мэр столицы.

Собянин отметил, что в настоящий момент трудовые традиции московского студенчества продолжают 60 университетов.

«В свободное время молодые люди помогают на строительстве городских объектов, работают проводниками на железной дороге, вожатыми в детских лагерях», — уточнил он.

Студенты-медики во время сезонной нагрузки приходят на помощь врачам городских поликлиник и больниц, а сервисные отряды помогают в проведении культурных и спортивных мероприятий, продолжил глава города.

«Для будущих специалистов это хороший старт в профессии!» — подчеркнул он.

Ранее депутаты МГД поддержали инициативу Собянина об отмене платы за посещение ООПТ.