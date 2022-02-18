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1 час назад

Пробки в 8 баллов образовались на дорогах Москвы

РИАМО

Загруженность столичных дорог в пятницу вечером составляет 8 баллов из 10 возможных, к 18 часам она вырастет до 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Пробки в 8 баллов образовались на дорогах Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основные трудности наблюдаются рядом со станциями метро «Октябрьская», «Таганская», «Смоленская», «Чеховская». Сложно проехать на улице Новый Арбат, Берниковской набережной.

Еще трудности в движении наблюдаются на северо-западе, юге и юго-востоке МКАД, ТТК, Северо-Западной хорде, проспекте Мира и других улицах и трассах.

К 19 часам на дорогах прогнозируется 9 баллов, к 20 часам загруженность снизится до 6 баллов.

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