В Москве заметили первые подснежники

Первые подснежники были замечены в московском районе Фили-Давыдково. Снимки опубликовали в Telegram-канале «Москва с огоньком».

Фото: Telegram-канал «Москва с огоньком» Telegram-канал «Москва с огоньком»

Отмечается, что цветы расцвели недалеко от теплотрассы. На фотографиях изображены белые бутоны с зелеными листьями, пробивающиеся сквозь прошлогоднюю листву. Администрация канала отметила, что это самые нежные вестники весны.

«Как же красиво», «А весной уже пахнет в воздухе. Птички поют. Совсем скоро потекут ручьи талой воды», «Красота», «Не рассказывайте где, сорвут все», — прокомментировали юзеры.

Ранее, в 2020 году, подснежники расцвели 25 февраля — на месяц раньше положенных сроков. Первые цветы распустились в природном заказнике «Долина реки Сетунь».