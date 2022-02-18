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1 час назад

Электробусный маршрут т73 в стал самым популярным в Москве

Управа района Лианозовоиещё 2

Электробусный маршрут т73, который следует по маршруту Северо-Восточного округа «Алтуфьевское шоссе, 102» — «ВДНХ (Главный вход)», стал самым популярным у пассажиров столицы. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта.

Электробусный маршрут т73 в стал самым популярным в Москве
Фото: Mos.ruMos.ru

«Сеть маршрутов электробусов в Москве за год выросла почти в два раза — сейчас это уже 790 км. Значит, почти в два раза больше пассажиров ежедневно пользуются экологически чистым и современным транспортом», — пояснили в пресс-службе.

Отметим, на сегодняшний день по 68 маршрутам ходят 1000 экоавтобусов.

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