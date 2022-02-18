Электробусный маршрут т73 в стал самым популярным в Москве

Электробусный маршрут т73, который следует по маршруту Северо-Восточного округа «Алтуфьевское шоссе, 102» — «ВДНХ (Главный вход)», стал самым популярным у пассажиров столицы. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта.
«Сеть маршрутов электробусов в Москве за год выросла почти в два раза — сейчас это уже 790 км. Значит, почти в два раза больше пассажиров ежедневно пользуются экологически чистым и современным транспортом», — пояснили в пресс-службе.
Отметим, на сегодняшний день по 68 маршрутам ходят 1000 экоавтобусов.