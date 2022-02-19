В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что на следующей неделе ночные температуры будут в районе -4…+1 градуса, а дневные – -3…+2 градусов. Она добавила, что 24 и 25 февраля температура может понизиться до -7 градусов ночью и 0 градусов днем. Позднякова также не исключила, что последняя декада февраля будет с более низкой температурой, чем сейчас. При этом холодной погоды на начало марта не ожидается, как и всплеска тепла.