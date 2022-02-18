Обороты цветочных магазинов 14 февраля выросли в 7 раз

Обороты цветочных магазинов в столице в понедельник, 14 февраля, выросли почти в семь раз по сравнению с аналогичным днем предыдущей недели и составили 183,4 млн руб. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса экономической политики столицы.

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«В лидерах по всплеску потребительской активности ожидаемо оказались цветы: именно этот подарок наиболее популярен у тех, кто отмечает 14 февраля и хочет порадовать свою вторую половинку. Обороты цветочных магазинов в праздничный день выросли почти в семь раз по сравнению с аналогичным днем предыдущей недели и составили 183,4 млн руб. Неделей ранее, 7 февраля, их дневная выручка находилась на уровне 26,7 млн руб. При этом москвичи выбирали в подарок более дорогие букеты: средний чек составил 2,4 тыс. руб., что на треть выше, чем неделей ранее», - говорится в сообщении.

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По данным комплекса, всплеск по выручке у магазинов парфюмерии и косметики оказался более плавным, так как москвичи позаботились о подарке немного заранее. «Это отражается и в недельных цифрах: за период 7-13 февраля среднесуточный оборот парфюмерных магазинов вырос на 15,4% и составил 4,6 млн руб., в то время как за первую неделю февраля был на отметке в 4 млн руб. Однако даже с учетом этого отложенного спроса выручка розничных магазинов непосредственно в День святого Валентина по сравнению с 7 февраля оказалась больше почти в два раза (плюс 85%). Оборот в праздничную дату составил 6,6 млн руб. против 3,6 млн руб. неделей ранее», - отмечается в тексте.

Похожая тенденция и с украшениями, которые к празднику также покупались в основном заранее. «Средняя дневная выручка ювелирных салонов за неделю 7-13 февраля выросла на 16,5% - до 343,5 млн руб. (в первую неделю февраля она была на уровне 294,5 млн руб.), причем в выходные этот показатель преодолел 450 млн руб. Пиковым спросом украшения пользовались именно 14 февраля: в этот день выручка ювелиров достигла 492 млн руб., что вдвое выше, чем в предыдущий понедельник, когда оборот составил 247,6 млн руб.», - подчеркнули в комплексе.

Почти вдвое за неделю подрос и спрос на сладости. «За 14 февраля кондитеры выручили 6,4 млн руб. против 3,5 млн руб. неделей ранее», - сообщили в комплексе.