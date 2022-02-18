Москва присоединилась к Глобальному совету по устойчивому туризму

"Членство столицы в этой международной организации простимулирует представителей отрасли активнее внедрять принципы устойчивого туризма. Для Москвы как современного мегаполиса важно придерживаться устойчивого развития во всех ключевых сферах, в том числе туристической. До пандемии ее роль в экономике города ежегодно росла. В 2019-м туриндустрия принесла в бюджетную систему Москвы 147 млрд рублей, а сейчас в ней и смежных отраслях трудятся полмиллиона человек", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.