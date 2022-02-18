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1 час назад

Москвичам спрогнозировали дождь и мокрый снег

Мослентаиещё 2

Облачная погода, а также осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в столице в пятницу, 18 февраля. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, передает РИА Новости.

Москвичам спрогнозировали дождь и мокрый снег
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Температура в столице ожидается от плюс 2 до плюс 4 градусов, рассказал синоптик. По области потеплеет до 5 градусов тепла. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба, однако это сильно ниже нормы, добавил Синенков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что в течение недели, с 14 по 20 февраля, москвичей и гостей столицы ожидает теплая и сухая погода. К выходным, 19 и 20 февраля, температура будет на 10-11 градусов выше нормы.

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