Москвичи сравнили станцию метро с театральным фойе

Россиянка опубликовала снимки, сделанные на станции метро «Фонвизинская», в Facebook -группе «Москва и москвичи» и отметила, как ее интерьеры похожи на театральные. Пользователи сети сравнение поддержали.

«Оформление напоминает театральное фойе. Приглушенный свет, а в освещенных витринах — персонажи из комедии Фонвизина. Интересно просто пройтись, посмотреть и вспомнить», — поделилась мыслями автор поста. Женщина добавила, что здесь даже можно организовать небольшую экскурсию для школьников, знакомящихся с творчеством этого писателя.