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1 час назад

Россияне сравнили станцию метро с театральным фойе

Мослента

Россиянка опубликовала снимки, сделанные на станции метро «Фонвизинская», в Facebook-группе «Москва и москвичи» и отметила, как ее интерьеры похожи на театральные. Пользователи сети сравнение поддержали.

Москвичи сравнили станцию метро с театральным фойе
Фото: МослентаМослента

«Оформление напоминает театральное фойе. Приглушенный свет, а в освещенных витринах — персонажи из комедии Фонвизина. Интересно просто пройтись, посмотреть и вспомнить», — поделилась мыслями автор поста. Женщина добавила, что здесь даже можно организовать небольшую экскурсию для школьников, знакомящихся с творчеством этого писателя.

«Да... Подобных станций у нас еще не было!», «Наша история… Белиссимо», «Очаровательно», — отреагировали юзеры в комментариях.

Ранее москвичи сравнили станцию метро с туалетом.

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