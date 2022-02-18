Власти Москвы раскрыли планы по замене асфальта в 2022 году

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание, ежегодно весной после установления постоянных положительных температур воздуха начинаются работы по ремонту дорожного полотна. В этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных проездах и дворах заменим 23 млн кв. м асфальтобетонных покрытий", - сказал Бирюков.